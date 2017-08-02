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Нафтогаз и Минэнерго выясняют отношения в Facebook
07:46 02.08.2017 |
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины не согласовало инвестиционный проект Нафтогаза Украины по получению кредита от Государственного банка развития Китая на $265 млн. Об этом Нафтогаз сообщает на странице в Facebook.
"Похоже, что Минэнергоугля ставит крест на кредите с Госбанком развития Китая", - сообщает Нафтогаз.
"Нафтогаз до сих пор не получил официального ответа от Минэнергоугля, которое рассматривает представление с февраля 2017 г. Однако сегодня, 1 августа, истекает предельный срок, установленный ГБР Китая для подачи полного пакета документов по привлечению финансирования для реализации проекта модернизации бурового оборудования для наращивания добычи газа в Украине. Нафтогаз проинформировал представителей банка относительно текущей ситуации", - уточняется в сообщении пресс-службы компании.
Ранее банк был готов рассмотреть данный проект при условии его согласования Минэкономразвития и Минэнергоугля. При этом в июне Минэкономразвития предоставил свое положительное заключение.
"Нафтогаз планировал использовать кредитные средства для закупки 15 буровых установок и оборудования для них, а также 5 установок капитального ремонта скважин. Согласно экспертным расчетам, в случае реализации проекта дополнительная добыча украинского газа достигнет 45,9 млрд кубометров в течение 15 лет", - заявили в Нафтогазе.
В компании подчеркнули, что реализация предложенного проекта по модернизации бурового оборудования является важным этапом наращивания добычи газа и выполнения правительственной программы 20/20, которую реализует дочерняя компания Нафтогаза - Укргаздобыча.
"Нафтогаз и Укргаздобыча рассматривают возможность проведения переговоров по привлечению финансирования для этого проекта непосредственно с китайскими государственными банками и производителями оборудования, без использования государственных гарантий. Компании рассматривают и другие источники финансирования", - добавили в компании.
На сообщение Нафтогаза в комментариях ответило Минэнергоугля.
В министерстве утверждают, что не получили детальный анализ технических характеристик выбранного оборудования. Кроме того, Нафтогаз недостаточно обосновал объем и форму предоставления государственной поддержки.
"Решения приняты в соответствии с процедурой, определенной методикой проведения государственной экспертизы инвестиционных проектов. Нужно было поступить иначе ??", - ответили в Минэнергоугля.
Ранее сообщалось, что в декабре 2012 г. Нафтогаз Украины подписал кредитное соглашение с ГБР Китая на сумму $3,65 млрд под госгарантии для реализации проектов замещения газа углем. Однако проект не был реализован из-за российской агрессии на Востоке Украины. В 2016 г. Китай продлил доступность кредита для Нафтогаза.
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