World Forex предлагает принять участие в конкурсе «Week Race»

Брокер World Forex сообщил о скором запуске конкурса для трейдеров «Week Race», призовой фонд которого составляет 1,5 тысячи долларов. Принять участие в соревновании могут все клиенты компании совершенно бесплатно.

Данный конкурс будет проводиться на демо-счетах, и участие в нем позволит трейдерам World Forex повысить уровень профессионализма и получить денежное вознаграждение в случае победы. Вести торговлю в рамках «Week Race» можно по любым парам валют и бинарным опционам.

Соревнование стартует 14 августа, а зарегистрироваться для участия можно с сегодняшнего дня. Всего призовых мест в конкурсе World Forex 20, и за 1-е место клиент компании получит денежный приз в сумме 400 долларов.

Представители брокера отмечают, что призовые средства можно использовать в трейдинге, но они недоступны для вывода. Призовой фонд будет распределен среди участников с учетом позиции, занятой в рейтинговой таблице конкурса. Рейтинг будет составляться в автоматическом режиме на основании текущего баланса каждого участника «Week Race».

