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Индустриалбанк решил объединиться с Экспресс-банком
15:44 01.08.2017 |
Акционеры Индустриалбанка (Запорожье) решили присоединить к нему Экспресс-банк (Киев).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Индустриалбанка, передают Українські Новини.
1 августа состоялись собрания акционеров Индустриалбанка и Экспресс-банка.
Был утвержден план реорганизации Экспресс-банка и присоединения его к Индустриалбанку. Также определен состав правления объединенного банка.
Основные вопросы, рассмотренные в ходе собраний акционеров, касаются процедуры объединения банков.
Решением акционеров будет проведена реорганизация Экспресс-банка с присоединением его к Индустриалбанку.
Благодаря упрощенной процедуре, определенной законом Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", процесс пройдет в более короткие сроки.
Председателем правления объединенного банка утвержден Михаил Букреев.
Состав правления будет сформирован из представителей двух банков.
В него войдут: Владислав Дидовец, Артем Лазня, Влад Верченко, Инна Завадская и Ирина Марьянко.
Собственный капитал объединенного банка составит 1,352 млрд гривен, активы - 4,024 млрд гривен, а количество отделений возрастет до 125.
"Мы провели большую работу и сейчас сформированы общие принципы интеграции. Слияние будет постепенным и пройдет на уровне процессов унификации процедур, усовершенствования продуктов и сервисов. Мы объединяем лучшие компетенции и опыт сотрудников Индустриалбанка и Экспресс-банка, чтобы создать единый банк-лидер с развитой инфраструктурой, который станет надежным финансовым партнером для своих клиентов", - отмечает председатель правления Индустриалбанка Михаил Букреев.
Индустриалбанк и Экспресс-банк имеют общую группу акционеров.
Роза Дворецкая, Игорь Дворецкий и Анна Дворецкая владеют 70% уставного капитала Индустриалбанка, а в Экспресс-банке Розе и Игорю Дворецким принадлежит 80% уставного капитала.
Согласование плана реорганизации получено от НБУ 14 июля 2017 года.
Ранее, а именно в ноябре 2016 года, согласно решению комитета НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем, была определена банковская группа в составе Индустриалбанка, Экспресс-банка и страховой компании "Захид-резерв".
Как сообщали Українські Новини, Индустриалбанк, основанный в 1990 году, - универсальный банк, предоставляющий широкий перечень услуг как предприятиям, предпринимателям, так и населению.
Участниками Индустриалбанка являются Роза Дворецкая (гражданство Израиль, прямое участие - 48,3457%; опосредованное участие-17,1884 %); страховое общество с дополнительной ответственностью "Захид-Резерв" (Украина, прямое участие - 17,1884 %); Игорь Дворецкий (Украина, прямое участие - 3,9979%); Анна Дворецкая (Украина, прямое участие - 0,3946%).
Экспресс-Банк создан в 1993 году.
Деятельность банка направлена на предоставление различных финансовых услуг физическим и юридическим лицам.
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