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НБУ зарегистрировал банковскую группу "Альянс"
14:06 01.08.2017 |
Национальный банк зарегистрировал банковскую группу банка "Альянс" (Киев).
Об этом говорится в сообщение НБУ, передают Українські Новини.
В банковскую группу вошли банк "Альянс", закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Украинские сбалансированные инвестиции" и компания "Финком инвест".
Контролером группы является Александр Сосис.
Решение о регистрации было принято 28 июля.
Как сообщали Українські Новини, основатель и совладелец страховой группы "АСКА" (Киев) Александр Сосис владеет 89% акций банка "Альянс".
По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 79-е место (298,3 млн гривен) среди 90 действующих банков.
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