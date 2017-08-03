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1-е полугодие Индустриалбанк закончил с прибылью 3,9 млн гривен
11:13 03.08.2017 |
Январь-июнь Индустриалбанк (Запорожье) закончил с чистой прибылью 3,896 млн гривен против убытка 49,2 млн гривен за аналогичный период 2016 года.
Об этом говорится в финансовом отчете банка, размещенном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передают Українські Новини.
В 1-м квартале прибыль банка составила 2,93 млн гривен, во 2-м квартале - 966 тыс. гривен.
2016 год Индустриалбанк закончил с прибылью 2,9 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, крупнейшим акционером Индустриалбанка является мать Владимира Дворецкого - Роза Дворецкая с прямой долей в 48,3% акций (опосредованно она владеет 65,5% акций).
Она также является крупнейшим опосредованным акционером Экспресс-банка (80,03%).
Данные банки входят в одну банковскую группу.
В мае стало известно, что Индустриалбанк планирует завершить слияние с Экспресс-банком в течение 2017 года.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.07.2017
|Изменение, %
|Активы
|2 788,2
|2 756,1
|-1,2
|Кредиты клиентам
|2 083,6
|1 815,3
|-12,9
|Средства клиентов
|1 857,8
|1 798,3
|-3,2
|Всего капитала
|847,8
|850,7
|0,3
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