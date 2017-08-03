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1-е полугодие УкрСиббанк закончил с прибылью 567 млн гривен
07:47 03.08.2017 |
Январь-июнь УкрСиббанк закончил с чистой прибылью 566,7 млн гривен против убытка 982,8 млн гривен за аналогичный период 2016 года.
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
В 1-м квартале прибыль банка составила 243,9 млн гривен, во 2-м квартале - 322,7 млн гривен.
2016 год УкрСиббанк закончил с убытком 994 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, УкрСиббанк основан в 1990 году в Харькове.
С 2006 года основным партнером УкрСиббанка является международная финансовая группа BNP Paribas (Франция).
Группе BNP Paribas принадлежит 59,99% акций УкрСиббанка, 40% акций владеет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 8-е место (41,7 млрд гривен) среди 90 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.07.2017
|Изменение, %
|Активы
|45 367,4
|42 320,9
|-6,7
|Кредиты клиентам
|20 678,6
|17 366,8
|-16,0
|Средства клиентов
|36 424,1
|33 946,0
|-6,8
|Всего капитала
|4 104,1
|4 670,7
|13,8
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