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1-е полугодие Укрэксимбанк закончил с прибылью 736 млн гривен
07:30 02.08.2017 |
Январь-июнь Государственный экспортно-импортный банк закончил с чистой прибылью 736,2 млн гривен против убытка 1,3 млрд гривен за аналогичный период 2016 года.
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
1-й квартал Укрэксимбанк закончил с прибылью 323,1 млн гривен, 2-й квартал - 413,1 млн гривен.
2016 год Укрэксимбанк закончил с убытком 1 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций ПАО "Укрэксимбанк" находится в государственной собственности.
По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 3-е место (165,6 млрд гривен) среди 90 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.07.2017
|Изменение, %
|Активы
|160 358,3
|168 366,9
|5,0
|Кредиты клиентам
|58 426,6
|65 680,9
|12,4
|Средства клиентов
|85 792,1
|89 900,5
|4,8
|Всего капитала
|5 314,2
|14 053,6
|164,5
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