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"Нова пошта" с 1 августа повышает тарифы
14:42 31.07.2017 |
Компания «Нова пошта» вводит обновленные тарифы на услуги доставки по Украине, которые вступают в силу 1 августа 2017 года.
В частности, в среднем на 2-5 грн меняются тарифы на доставку в отделение документов и посылок весом от 0,1 до 10 кг и от 20 до 30 кг. Также обновлен размер доплаты за адресную доставку документов и посылок - в зависимости от веса отправления она изменится на 5-20 грн.
Вместе с тем, компания внедрила новый подход к тарификации хранения отправлений в отделении и переадресации. Из новшеств - градация веса отправлений для переадресации между отделениями, распределение тарифа на хранение посылок и грузов, а также изменение расценок на эти дополнительные услуги. Кроме того, изменилась стоимость услуги поднятия на этаж грузов весом более 30 кг.
«Нова пошта» также пересмотрела стоимость обратной доставки документов по Украине из одного отделения в другое, а также стоимость доставки грузов (свыше 30 кг), в том числе паллетированных, в отделение и по адресу. Подробнее об изменениях можно узнать из обновленных прайс-листов. Они будут опубликованы 1 августа на сайте «Нова пошта»
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