Новые вебинары RoboForex для трейдеров Форекс

Команда специалистов RoboForex разработала для трейдеров Форекс новую серию вебинаров, которые запланированы на текущую неделю. Информация, которую клиенты компании узнают в рамках онлайн-семинаров, позволит в разы увеличить эффективность торговли и получать большую прибыль.

Так, в предстоящую пятидневку брокер проведет вебинары на различные темы, касающиеся рынка Forex. Трейдеры RoboForex узнают о кросс-курсах нацвалюты Британии и Японии, о торговых стратегиях «Экстра» и «Мюррея». Помимо этого, специалисты «РобоФорекс» расскажут о текущей ситуации на финрынке и проанализируют рынок при помощи уровней Мюррея.

Уточнить детали касательно предстоящих вебинаров можно в специальном разделе на сайте RoboForex или у специалистов брокера. Помимо вебинаров компания предлагает своим клиентам специальные образовательные курсы и видеоуроки, в которых трейдеры могут узнать о том, как эффективно торговать на Форекс, как заключать сделки на платформе МетаТрейдер 4, и о том, что такое технические индикаторы.

По материалам: IAFT News