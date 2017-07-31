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Dragon Capital покупает два бизнес-центра в Киеве
12:08 31.07.2017 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Dragon Capital Investments Limited купить у БТА Банка два бизнес-центра - Прайм и Евразия. Об этом говорится в сообщении АМКУ.
Отмечается, что предоставлено разрешение компании Dragon Capital Investments Limited (Никосия, Кипр) на опосредованную (через ООО Проперти Менеджмент Солюшнс ТУ) покупку активов ПАО БТА Банк в виде целостного имущественного комплекса бизнес-центр Прайм и БЦ Евразия.
Бизнес-центры Прайм (9500 кв. м) и Евразия (33422 кв. м) находится в Киеве на ул. Жилянской.
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