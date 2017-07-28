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12 банков не выполнили требования по докапитализации
19:29 28.07.2017 |
Количество банков, нарушающих норматив минимального зарегистрированного уставного капитала, сократилось до 12.
11 июля уставный капитал всех банков должен был составлять минимум 200 млн грн. На утро 11 июля 20 банков не имели такого капитала, что могло означать, что уже 12 июля НБУ мог признать их проблемными.
Мониторинг FinClub, проведенный утром 20 июля, показал, что количество банков в зоне риска сократилось до 13 учреждений: 6 банков завершили процедуру докапитализации, а один банк НБУ признал неплатежеспособным.
За последующую неделю, до 28 июля, еще всего один банк завершил докапитализацию. Согласно данным Минюста, на утро сегодняшнего дня Мотор Банк Вячеслава Богуслаева имел зарегистрированный уставный капитал 200 млн грн.
Не изменился зарегистрированный уставный капитал у 12 банков из предыдущего списка: у банка "Финансовый партнер" (125 млн грн), который хотел сдать банковскую лизензию, а также у банка "Центр" (120 млн грн) Хамеда Алихани, Кредит Оптима Банка (120 млн грн) семьи Бойко, Украинского банка реконструкции и развития (120 млн грн) китайской BOCE, Укрстройинвестбанка (120,005 млн грн) Артура Чечеткина, Поликомбанка (120,3 млн грн) семьи Тарасовец, банка "Гефест" (121 млн грн) Игоря Кутицкого и Вячеслава Попова, Альпари Банка (122 млн грн) Бахтари Хедаятоллах, Айбокс Банка (122,455 млн грн) Владимира Дробота, банка "Портал" (125 млн грн) Игоря Колосницына, Альтбанка (126,116 млн грн), подконтрольного группе инвесторов и главе банка Игорю Волоху, банка "Расчетный центр" (153,1 млн грн), подконтрольного Нацбанку.
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