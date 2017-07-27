ГПЗКУ грозит дефолт - первый замминистра агрополитики

Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины - под угрозой дефолта, а китайские кредиторы не хотят приватизировать компанию. Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк в интервью 112.ua.

По словам Мартынюка, нынешние проблемы связаны с неэффективным менеджментом и кредитом Эксимбанка Китая в $3 млрд, выданным ГПЗКУ в 2012 г. под государственные гарантии Украины. В первом транше компания получила только половину этих средств.

"Пока есть кредит. Есть угроза дефолта компании, которая называется Государственная продовольственная зерновая корпорация. Мы ведем диалог с китайскими кредиторами и о каких-то успехах в нем говорить рано. Но ГПЗКУ также больше года не имеет руководителя. И правительство приняло решение в отношении формирования в ней набсовета. Необходимо, конечно, назначение руководителя. И я думаю, что корень проблем корпорации также в некачественном менеджменте", - сказал Мартынюк.

Также, по его словам, Кабмин хочет приватизировать ГПЗКУ и в частности предлагала это китайским кредиторам.

"Мы хотим ее приватизировать. Но объективно сейчас эта компания имеет минусовую рыночную стоимость. При том, что она высококапитализированная. Но на другой чаше весов - этот кредит. Все вместе получается минус", - сказал он.

По словам Мартынюка китайские инвесторы не хотят купить ГПЗКУ: "Они говорят, что для них приватизация - это не приоритетный формат. Они могут его рассмотреть, но не хотели бы".

ГПЗКУ - вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн т сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - около 2,5 млн т зерновых грузов в год.

ГПЗКУ разместила часть первого транша китайского кредита в Укрэксимбанке под 4%. Сейчас китайские деньги лежат под 0,25%, а стоимость обслуживания этого кредита составляет около 7%.

Главное условие перед кредиторами - украинская компания должна была поставлять в Китай ежегодно около 5 млн тонн зерна, преимущественно кукурузу. Кредиты должны были использоваться как оборотные средства для выполнения обязательств.

В марте 2017 г. министр агрополитики Тарас Кутовой заявлял, что Эксимбанк Китая согласен снизить ставку по кредиту.