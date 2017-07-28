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Alpari опубликовал торговые показатели за 1-е полугодие
17:14 27.07.2017 |
Брокер Alpari опубликовал торговые показатели за 1-е полугодие, согласно которым торговый оборот вырос на 16% по сравнению с таким же периодом минувшего года. Так, показатель достиг 600,9 млрд долларов.
Как сообщают специалисты компании, торговый оборот вырос благодаря сделкам с нацвалютой Японии. Только по паре доллар/иена оборот увеличился за отчетный период вдвое. По паре фунт/иена оборот увеличился на 55%, а по евро/иена - на 61%.
В Alpari отметили, что спрос на сделки с золотом со стороны клиентов растет. Так, оборот по паре золото/доллар подскочил за январь - июнь на 43%.
Руководство компании также напомнило, что 1-е полугодие ознаменовалось особым событием - на территории РФ начал работать регулируемый рынок Forex. И Alpari стал одним из первых брокеров, получивших лицензию центробанка России на предоставление услуг по работе на Forex. Среди важных событий в компании также назвали продление договора о сотрудничестве с С. Карякиным, чемпионом мира по быстрым шахматам.
По материалам: IAFT News
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