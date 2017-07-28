Брокер Alpari опубликовал торговые показатели за 1-е полугодие, согласно которым торговый оборот вырос на 16% по сравнению с таким же периодом минувшего года. Так, показатель достиг 600,9 млрд долларов.

Как сообщают специалисты компании, торговый оборот вырос благодаря сделкам с нацвалютой Японии. Только по паре доллар/иена оборот увеличился за отчетный период вдвое. По паре фунт/иена оборот увеличился на 55%, а по евро/иена - на 61%.

В Alpari отметили, что спрос на сделки с золотом со стороны клиентов растет. Так, оборот по паре золото/доллар подскочил за январь - июнь на 43%.

Руководство компании также напомнило, что 1-е полугодие ознаменовалось особым событием - на территории РФ начал работать регулируемый рынок Forex. И Alpari стал одним из первых брокеров, получивших лицензию центробанка России на предоставление услуг по работе на Forex. Среди важных событий в компании также назвали продление договора о сотрудничестве с С. Карякиным, чемпионом мира по быстрым шахматам.

По материалам: IAFT News