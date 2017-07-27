Финансовые новости
- |
- 27.07.17
- |
- 16:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украинская компания впервые поставила коноплю в США
14:32 27.07.2017 |
Агрогруппа Арника реализовала 30 т семян технической конопли в США. Заказчиком посевного материала стал Государственный университет Адамса, штат Колорадо. Это стало наибольшей поставкой технической конопли за всю историю США, сообщает Latifudist.
"В США выращивание конопли было запрещено еще в 1936 г. При этом правительство не различало техническую коноплю и марихуану. И лишь в 2014 г. в США вышел фермерский закон, который позволял выращивать коноплю в исследовательских целях. Тогда университет Адамса согласовал с министерством сельского хозяйства США поставку партии посевного материала конопли из Европы. Впервые Управление по борьбе с наркотиками США дало разрешение на поставку конопли в страну", - отметил коммерческий директор Арники Константин Полозов.
Поставка осуществлялась самолетами с перегрузкой в Германии. Сейчас груз проходит серию исследований в университете Адамса. После этого коноплю планируют посеять в разных штатах страны. Если исследования пройдут удачно, в США планируют начать промышленное производство технической конопли.
"Сейчас из конопли изготавливают различные экстракты, ее активно используют в фармацевтике, из конопли делают суперконденсаторы, ткань и много другого. Поэтому, вполне возможно, что сотрудничество не закончится на одной партии семян", - сказал Полозов.
Арника основана в 2000 г., земельный банк компании - 20 тыс. га в Полтавской и Ровенской областях. Компания занимается выращиванием и торговлей органической соей, зерновыми и техническими культурами, а также техническими коноплей.
Ранее сообщалось, что в Украине запустят завод по переработке конопли.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как оппозиционеры будут делить крохи рейтинга Саакашвили
|Госбюджет Украины в I полугодии сведен с профицитом 29 млрд грн - Госказначейство
|Кто скупает активы Януковича в Украине и зачем
|Прекращение гражданства Украины Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией, указ не будет обнародован – АП
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинская компания впервые поставила коноплю в США
|ФГВФЛ отменил аукцион по продаже акций "Мотор Сичи"
|НАБУ продолжает обыск в Укрнафте по делу искусственного создания дебиторской задолженности
|"Овостар Юнион" в I пол.-2017 увеличил производство яиц на 22%
|Grand Capital предлагает торговать криптовалютой
|МАУ в суде требует расторгнуть контракт между Ryanair и Львовским аэропортом - Омелян
Это интересно
|Xiaomi Mi AI Speaker: смарт-динамик с голосовым помощником
|Дебют смартфона Xiaomi Mi 5X: процессор Snapdragon 625 и экран Full HD
|Как деньги покупают счастье: 3 способа
|Илон Маск показал испытания лифта для скоростных тоннелей
|Adobe прекратит обновлять Flash в 2020 году
|Компания MINI подтвердила выпуск полностью электрической модели, которая будет построена на базе трехдверного хэтчбека
|Дебют смартфона Moto Z2 Force Edition: экран QHD и процессор Snapdragon 835