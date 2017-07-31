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Кабмин решил ликвидировать авиаконцерн "Антонов"
06:51 31.07.2017 |
Кабинет министров Украины поручил Министерству экономического развития и торговли Украины ликвидировать государственный авиастроительный концерн "Антонов".
Об этом говорится в постановлении Кабмина №546 от 19 июля 2017 года.
Согласно постановлению, ликвидационную комиссию возглавит замминистра экономического развития Юрий Бровченко, который должен обеспечить мероприятия, связанные с ликвидацией концерна и подачей требований кредиторов в двухмесячный срок.
В течение трех месяцев он также обязан подать Кабмину ликвидационный баланс концерна.
Как сообщал УНИАН, 26 января 2016 года Кабинет министров Украины принял решение об окончательной ликвидации государственного авиастроительного концерна "Антонов" в связи с переходом всех его предприятий в состав оборонного концерна "Укроборонпром".
По итогам 2016 года "Антонов" увеличил чистую прибыль в 4 раза по сравнению с 2015 годом – до 178,1 миллиона гривень.
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