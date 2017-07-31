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"Богдан Моторс" в I полугодии нарастил убыток в 12 раз
08:39 31.07.2017 |
ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", объединяющее производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей - корпорации "Богдан", завершило январь-июнь 2017 года с чистым убытком в размере 1 млрд 703,5 млн грн (по МСФО), что почти в 12 раз больше аналогичного показателя первого полугодия 2016 года.
Согласно консолидированной финансовой отчетности компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, чистый доход ПАО за отчетный период незначительно сократился, составив 167,11 млн грн
При этом валовая прибыль "Богдан Моторс" составила 23 млн грн (за тот же период 2016 года - почти 26 млн грн), а от операционной деятельности получено 257,03 млн грн убытка (14 млн грн).
В то же время расходы компании по статье "другие расходы" составили 1 млрд 444 млн грн против 5,6 млн грн годом ранее.
Как пояснил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля, такой рост убытков обусловлен тем, что после проведенной сверки с банками-кредиторами "Богдан Моторс", в отчетности за первое полугодие текущего года отражены фактически начисленные проценты по кредитам и проценты по купонам облигаций.
"Т.е. в отчетность вошла вся сумма начисленных процентов по кредитам - как гривневым, так и валютным (где также учтена и курсовая разница), и проценты по купонам облигаций, тогда как в предыдущей отчетности по долговым обязательствам отображалась не начисленная, а фактически уплаченная сумма процентов по кредиту, которая значительно ниже начисленной. Поэтому после сверки и получилась такая сумма убытка", - пояснил он.
Согласно отчетности, на 1 июля текущего года общая сумма задолженности компании оценивается в 7,19 млрд грн, в том числе кредиты банков - 4,27 млрд грн.
Как сообщалось, в январе-марте 2017 года консолидированный чистый убыток "Богдан Моторс" составил 67 млн грн - почти в пять раз меньше аналогичного показателя первого квартала 2016 года, а чистый доход вырос почти в 2,2 раза - до 79,26 млн грн.
ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей - корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах).
Компания в 2016 году сократила убыток почти втрое к 2015 году, до 275,2 млн грн.
Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация единственная в Украине в рамках выполнения инвестиционной программы построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год.
В настоящее время завод в Черкассах легковые автомобили не выпускает, на его мощностях, в частности, налажена сборка грузовых автомобилей Богдан МАЗ, КУНГов многоцелевого использования.
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