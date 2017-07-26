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Grand Capital предлагает торговать криптовалютой
17:27 26.07.2017 |
Брокер Grand Capital вчера открыл своим клиентам доступ к торговле криптовалютой. Теперь трейдеры могут заключать сделки по самым популярным видам валюты, среди которых биткоины, лайткоины, дашкоины.
Гендиректор компании С. Ванеев отметил, что всего 10 лет назад работа с криптовалютой была своего рода авантюрой, но сегодня виртуальная валюта все чаще используется для инвестирования и для ведения расчетов. Одним из плюсов торговли криптовалютой можно назвать возможность заключать сделки круглосуточно. Ванеев также подчеркнул, что Grand Capital предлагает своим клиентам стакан цен, позволяющий заключать сделки по лучшим ценам.
Вести торговлю криптовалютами трейдеры могут на счете ECN Prime на платформе МТ4 и в веб-терминале. Кредитное плечо установлено на уровне 1:3, а внести деньги на счет можно посредством внутреннего перевода или перевода через банк. В Grand Capital также сообщили, что вскоре пополнить депозит можно будет в биткоинах и эфириумах. Об этом нововведении брокер сообщит дополнительно.
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