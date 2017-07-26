МАУ в суде требует расторгнуть контракт между Ryanair и Львовским аэропортом - Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявляет, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" подала судебные иски к Мининфраструктуры, международному аэропорту "Львов" и лоукост-авиакомпании Ryanair с требованием прекратить противоправную деятельность и возместить 20,05 млн гривен убытков, понесенных МАУ в связи с необходимостью снижения цен на собственные авиарейсы в связи низкими ценами на билеты конкурента.

Об этом министр написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Международные авиалинии Украины" используют все возможности, чтобы заблокировать приход лоукостов в Украину и не дать украинцам возможность летать в десятки раз дешевле по Европе и миру, увеличить поток туристов в Украину в разы. Как подтверждение моей правоты, вчера получил ряд судебных исков МАУ, суть которых следующая: отменить контракт Ryanair с аэропортом Львова; запретить министерству предоставлять содействие Ryanair в Украине. Ну, и вишенка на торте, из-за возможного прихода Ryanair в Украину, компания МАУ была вынуждена снизить цены и нанесла себе ущерб. Поэтому, "национальная" авиакомпания просит суд, чтобы Министерство инфраструктуры компенсировало им десятки миллионов гривен "потерь", - заявил министр.

Согласно документам, обнародованным министром инфраструктуры, МАУ подала 3 иска в Хозяйственный суд Киева, в которых просит суд признать недействительным контракт Ryanair с аэропортом "Львов" и согласие Мининфраструктуры на заключение данного контракта, а также вытребовать у аэропорта и министерства заверенные копии договора об условиях аэропортового обслуживания и согласия на заключение данного договора.

Кроме того, МАУ просит суд признать недействительным договор между Мининфрастркутуры и Ryanair относительно условий аэропортового обслуживания в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область) и взыскать с министерства в пользу МАУ компенсацию убытков последней в размере 20 050,488 тыс. гривен.

Также МАУ просит суд обязать Мининфраструктуры прекратить действия по предоставлению или же по способствованию в предоставлении каких либо преимуществ (в том числе скидок и льгот) авиакомпании Ryanair, если они при этом не доступны МАУ.

Как сообщали Українські Новини, Омелян заявляет о готовности Ryanair возобновить переговоры с Украиной.

13 июля аэропорт "Борисполь" решил возобновить переговоры с Ryanair.

10 июля компания Ryanair объявила об отмене полетов в Украину после заявления генерального директора аэропорта "Борисполь" Рябикина о том, что он не намерен подписывать договор с Ryanair в случае его невыгодности для аэропорта.

Рябикин также обвинил Ryanair в оказании политического давления на аэропорт для подписания контракта.

В середине марта Ryanair сообщила, что начнет выполнять рейсы из Киева в Эйндховен, Лондон, Манчестер и Стокгольм с октября 2017 года.

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) в апреле заявил о приостановке диалога с Ryanair по причине несоответствия ценовых требований авиакомпании возможностям аэропорта.