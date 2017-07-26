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"Энергоатом" увеличил доход от реализации электроэнергии на 46%
17:42 25.07.2017 |
Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, в январе-июне 2017 года получило 1,629 миллиарда гривень чистой прибыли, что на 45,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об сообщает пресс-служба "Энергоатома" со ссылкой на отчетность компании за 6 месяцев 2017 года.
Согласно отчету, чистый доход "Энергоатома" от реализации продукции за указанный период увеличился по сравнению с январем-июнем 2016 года на 24,9% - до 20,521 миллиарда гривень с 16,429 миллиарда гривень.
Валовая прибыль "Энергоатома" за отчетный период увеличилась до 5,258 миллиарда гривень с 3,687 миллиарда гривень в январе-июне 2016 года.
Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" в 2016 году сократил чистую прибыль в 4,5 раза - до 187 миллионов гривень.
Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.
По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.
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