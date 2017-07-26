Финансовые новости
- |
- 26.07.17
- |
- 05:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ФГИ объявил конкурс на оценщика 99,8% акций "Киевпассервиса"
17:15 25.07.2017 |
Фонд государственного имущества объявил конкурс по выбору оценщика госпакета акций публичного акционерного общества "Киевпассервис" размере 195,600 тыс. штук, что составляет 99,81% уставного капитала общества.
Об этом говорится в сообщении фонда, передают Українські Новини.
Оценку предприятия планируется проводить по состоянию на 31 июля 2017 года.
Также было указано, что конкурсная документация принимается до 17:30 8 августа, а сам конкурс состоится в помещении ФГИ 14 августа в 14:00.
ФГИ намерен рассматривать конкурсные предложения относительно цены услуги по оценке, которые не будут превышать 180 тыс. гривен.
В сообщении отмечается, что "Киевпассервис" владеет 29 земельными участками в Киеве и Киевской области (из которых 8 участков - без оформления права собственности), общий размер которых составляет 11,57 га.
Как сообщали Українські Новини, 11 июля ФГИ начал продажу акций "Киевпассервиса" на льготных условиях работникам компании.
ПАО "Киевпассервис" является правопреемником государственного предприятия "Киевпассервис".
"Киевпассервис" управляет сетью автостанций в Киеве и области, предоставляет сервисные услуги на автовокзалах пассажирам и автомобильным перевозчикам.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Власти подогрели спрос на доллар на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Украина продала валютные ОВГЗ на $157,9 млн по сниженной до 5,34% ставке
|Стрельба в Днипре: "Профилатовская" полиция клонит к "экономической версии"
|Чем Трампу грозит отставка Тиллерсона
|Порошенко назначил председателем Госпогранслужбы Цигикала
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Энергоатом" увеличил доход от реализации электроэнергии на 46%
|ФГИ объявил конкурс на оценщика 99,8% акций "Киевпассервиса"
|"Укроборонпром" поднялся в мировом рейтинге производителей оружия
|PhilipMorris во IІ кв. сократил отгрузки продукции в Украине на 11%
|Сумское НПО к 2018г поставит "АрселорМиттал Темиртау" водокольцевые насосы и роторы
|ПриватБанк в I кв. увеличил чистую прибыль в 3,5 раза
|Правохранители подозревают руководство "Мотор Сичи" в растрате на 350 миллионов
Это интересно
|На Tech World 2017 показали концепт сгибающегося планшета Lenovo Folio
|Компания Mitsubishi скрестила минивэн с кроссовером
|Ford выяснил, что китайцам не нравится запах нового автомобиля
|WSJ: Собеседования о приеме на работу все чаще проходят в мессенджерах
|SpaceX планирует реализовать повторный запуск ракет к 2018 году
|2 крупнейшие торговые площадки даркнета прекратили существование
|Мешок с лунной пылью продали на аукционе за $1,8 млн