Фонд государственного имущества объявил конкурс по выбору оценщика госпакета акций публичного акционерного общества "Киевпассервис" размере 195,600 тыс. штук, что составляет 99,81% уставного капитала общества.

Об этом говорится в сообщении фонда, передают Українські Новини.

Оценку предприятия планируется проводить по состоянию на 31 июля 2017 года.

Также было указано, что конкурсная документация принимается до 17:30 8 августа, а сам конкурс состоится в помещении ФГИ 14 августа в 14:00.

ФГИ намерен рассматривать конкурсные предложения относительно цены услуги по оценке, которые не будут превышать 180 тыс. гривен.

В сообщении отмечается, что "Киевпассервис" владеет 29 земельными участками в Киеве и Киевской области (из которых 8 участков - без оформления права собственности), общий размер которых составляет 11,57 га.

Как сообщали Українські Новини, 11 июля ФГИ начал продажу акций "Киевпассервиса" на льготных условиях работникам компании.

ПАО "Киевпассервис" является правопреемником государственного предприятия "Киевпассервис".

"Киевпассервис" управляет сетью автостанций в Киеве и области, предоставляет сервисные услуги на автовокзалах пассажирам и автомобильным перевозчикам.



