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В 1-м полугодии ПроКредит Банк увеличил прибыль в 1,4 раза до 178,4 млн гривен
14:32 28.07.2017 |
В январе-июне ПроКредит Банк (Киев) увеличил чистую прибыль в 1,4 раза до 178,373 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (124,2 млн гривен).
Об этом говорится в финотчете банка, который размещен в системе раскрытия НКЦБФР, передают Українські Новини.
В 1 квартале прибыль банка составила 84,5 млн гривен, во 2 квартале - 93,9 млн гривен.
Чистые процентные доходы банка за 1 полугодие составили 418,9 млн гривен, комиссионные доходы - 82,2 млн гривен.
2016 год ПроКредит Банк закончил с прибылью 300,6 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, германский ProCredit Holding владеет 72,1577% акций ПроКредит Банка, а банк развития KfW - 27,84%.
По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 18-е место (11,9 млрд гривен) среди 90 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.07.2017
|Изменение, %
|Активы
|12 117,2
|12 673,4
|4,6
|Кредиты клиентам
|7 898,4
|10 316,6
|30,6
|Средства клиентов
|9 727,6
|9 558,6
|-1,7
|Всего капитала
|1 262,6
|1 440,9
|14,1
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