RoboForex приглашает на вебинары Форекс

Брокер RoboForex стремится предоставить трейдерам как можно больше полезной информации для того, чтобы торговля на Форекс давалась им легко, а результат сделок всегда был плюсовым. Для этого специалисты компании каждую неделю организовывают для клиентов обучающие онлайн-семинары.

На этой неделе трейдеры смогут узнать полезную информацию о популярных торговых стратегиях, среди которых «Торговый хаос», «Прайс Экшен». Помимо этого специалисты RoboForex расскажут об индикаторе «Heiken Ashi» и кросс-курсах евровалюты и японской валюты.

Также на эту неделю запланирован обзор финрынка по уровням Мюррея и поиск графических моделей. О том, какие еще темы будут затронуты на вебинарах текущей недели можно узнать на сайте RoboForex.

Напомним: чтобы попробовать свои силы в торговле на Форекс и протестировать условия, которые своим клиентам предлагает компания, достаточно открыть демо-счет, который не требует вложения реальных денежных средств. По всем вопросам трейдеры могут обращаться к специалистам службы поддержки брокера.

По материалам: IAFT News