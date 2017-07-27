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"Овостар Юнион" в I пол.-2017 увеличил производство яиц на 22%
07:19 27.07.2017 |
Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один из ведущих производителей яиц и яичных продуктов на Украине, в январе-июне 2017 года произвела 815 млн яиц, что на 22% превышает показатель аналогичного периода 2016 года.
Как отмечено в сообщении компании, продажи яиц за первое полугодие возросли на 9% - до 518 млн, экспорт - на 29%, до 186 млн.
Таким образом, доля экспортных продаж в общей структуре оценивается в 36%.
Группа компаний уточняет, что средняя цена продажи яиц увеличилась на 3% - до 1,30 грн/шт. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общее поголовье кур агрохолдинга на 30 июня 2017 года составило 7,9 млн, что на 9% больше, чем на аналогичную дату 2016 года. Поголовье кур-несушек возросло на 12% - до 6,7 млн.
По его данным, объем переработки яиц в январе-июне текущего года вырос на 19% - до 237 млн шт.
Объем реализации жидких яичных продуктов за первое полугодие 2017 года увеличился на 11% - до 4,86 тыс. тонн, из которых 38% были реализованы на экспорт, объем реализации сухих яичных продуктов - на 27% и составил 1,17 тыс. тонн, из которых 64% были реализованы на экспорт.
В агрохолдинге отметили, что в январе-июне 2017 года постепенно растущий спрос в основном со стороны стран ЕС привел к увеличению экспортных объемов жидких яичных продуктов на 38% - до 1,84 тыс. тонн и сухих яичных продуктов - на 41%, до 753 тонн.
Средняя цена реализации жидких яичных продуктов выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 30,18 грн/кг, средняя цена реализации сухих яичных продуктов снизилась на 14% - до 108,90 грн/кг.
"В первой половине 2017 года компания продолжила наращивать объемы производства яиц и яичных продуктов. Стоит отметить значительное увеличение экспортных продаж по всем видам продукции. Мы продолжаем фокусироваться на расширении географии нашего экспорта", - цитируется в сообщении генеральный директор агрохолдинга Борис Беликов.
"Овостар Юнион" по итогам 2016 года сократил чистую прибыль на 29% - до $22,5 млн по сравнению с 2015 годом, выручка в прошлом году возросла на 3% - до $77,7 млн.
Компания в 2016 году произвела 1,479 млрд яиц, что на 24% больше, чем в предыдущем году. Продажи яиц в прошлом году увеличились на 22% - до 1,054 млрд шт. Объемы экспорта выросли на 34% - с 229 млн шт. в 2015 году до 307 млн шт. в 2016-м.
Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V., в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется главным исполнительным директором компании Борисом Беликовым и главой совета директоров Виталием Вересенко.
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