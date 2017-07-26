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"Астарта" во ІІ кв. 2017 г. увеличила продажи сахара на 8%
08:18 26.07.2017 |
Продажи сахара агропромышленного холдинга "Астарта", крупнейшего производителя сахара в Украине, по итогам апреля-июня 2017 года выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 81,17 тыс. тонн.
Согласно сообщению компании в пятницу, продажи кукурузы за указанный период увеличились в 2,2 раза - до 103,6 тыс. тонн, пшеницы - с 2,2 тыс. тонн до 80,7 тыс. тонн. Продажи ячменя в апреле-июне сократились на 37%, до 4,3 тыс. тонн, подсолнечника - в 2,7 раза, до 7,77 тыс. тонн, соевого масла - на 17%, до 110,72 тыс. тонн, соевого шрота - на 13%, до 40,22 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Как сообщалось, заводы "Астарты" в 2016/2017 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) увеличили производство сахара на 42%, до 505 тыс. тонн по сравнению с 2015/2016 МГ. В 2016 году компания экспортировала рекордный объем сахара - более 186 тыс. тонн.
Производство молока в 2016 году в компании возросло на 3% - до 106 тыс. тонн за счет увеличения надоев на корову. Урожай зерновых и масличных культур в 2016 году увеличился на 15% - до 910 тыс. тонн, сахарной свеклы - на 37%, до 2,6 млн тонн.
Глобинский соеперерабатывающий завод "Астарты" увеличил производство соевого шрота на 8% - 158 тыс. тонн, соевого масла - на 14%, до 38,8 тыс. тонн, гранулированной оболочки - на 17%, до 11,7 тыс. тонн.
Чистая прибыль компании в 2016 году выросла в 5,2 раза по сравнению с 2015 годом - до EUR83 млн, консолидированная выручка - на 17%, до EUR360 млн.
"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях. В состав холдинга входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").
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