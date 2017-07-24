НБУ согласовал план присоединения Экспресс-банка к Индустриалбанку

Национальный банк согласовал план присоединения Экспресс-банка (Киев) к Индустриалбанку (Запорожье).

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.

В частности, 14 июля НБУ согласовал проект плана реорганизации путем присоединения по упрощенной процедуре двум первым банкам, которые обратились к НБУ с таким документом - Индустриалбанку и Экспресс-банку.

Согласно плану реорганизации, предполагается реорганизовать Экспресс-банк путем присоединения к Индустриалбанку.

"Представленный проект плана реорганизации соответствует требованиям, установленным положением об особенностях реорганизации банка по решению его собственников, утвержденным постановлением правления Национального банка от 27.06.2008 №189 с изменениями, и предусматривает порядок присоединения банка присоединяемого к банку-правопреемнику, основные условия присоединения порядок осуществления конвертации акций, порядок передачи активов и обязательств и определение их стоимости, а также другие положения, необходимые для осуществления реорганизации с учетом особенностей, установленных законом Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков"", - сообщил НБУ.

Упрощенная процедура сокращает срок реорганизации банков путем присоединения до 3-4 месяцев.

Как сообщали Українські Новини, крупнейшим акционером Индустриалбанка является мать Владимира Дворецкого - Роза Дворецкая с прямой долей в 48,3% акций (опосредованно она владеет 65,5% акций).

Она также является крупнейшим опосредованным акционером Экспресс-банка (80,03%).

Данные банки входят в одну банковскую группу.

В мае стало известно, что Индустриалбанк планирует завершить слияние с Экспресс-банком в течение 2017 года.