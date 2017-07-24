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ФГИ объявил о начале биржевых аукционов по продаже акций 8 энергокомпаний
11:32 24.07.2017 |
Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины объявил о начале проведения биржевых аукционов по продаже акций восьми энергоснабжающих компаний (облэнерго) и энергогенерирующих компаний.
"ФГИ 24 июля объявил начало проведения аукционов с повышением цены по продаже пакетов акций восьми энергокомпаний", - сообщила пресс-служба фонда.
Согласно документу, в частности, 15 августа на "Украинской бирже" состоятся торги по продаже 25% акций ПАО "Одессаоблэнерго" (стартовая цена - 631,3 млн грн), 17 августа - торги на "Киевской международной фондовой бирже" - по продаже 25% акций ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" (начальная стоимость - 728,2 млн грн) и на "Киевской международной фондовой бирже" по продаже блокпакета ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" (стартовая цена - 728,2 млн грн).
18 августа состоятся пять аукционов: по продаже блокпакета ПАО "Донецкоблэнерго" (на фондовой бирже "Иннэкс", стартовая цена - 143,8 млн грн), ПАО "Донбассэнерго" (на "Украинской межбанковской валютной бирже", начальная цена - 669,2 млн грн), ПАО "Сумыоблэнерго" (на бирже "Перспектива", стартовая цена - 370,2 млн грн), ПАО "ДТЭК Захидэнерго" (на фондовой бирже ПФТС, начальная стоимость - 347,6 млн грн), ПАО "Киевэнерго" (на площадке фондовой биржи ПФТС, стартовая цена - 759,6 млн грн).
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