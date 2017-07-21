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Gerchik & Co представил новый индикатор — "Real Market Volume"
15:57 21.07.2017 |
Gerchik & Co сообщил о запуске особого индикатора - «Real Market Volume». Данный продукт, по словам специалистов компании, показывает распределение объемов на финрынке и дает трейдерам представление о торговой активности крупных участников рынка.
С помощью данного индикатора клиенты Gerchik & Co будут получать важную информацию и работать на одной волне с крупными трейдерами, что в разы повысит эффективность торговли. Также, используя индикатор, можно определить области поддержки и сопротивления, выявить связь остановок цены актива с распределением объема.
Специалисты Gerchik & Co разработали индикатор по максимуму функциональным. Он подходит для любой стратегии и строится по всем ключевым парам валют, а также индексам Nasdaq и S&P500.
Все клиенты брокера могут бесплатно протестировать новый продукт Gerchik & Co в течение месяца. Для дальнейшего использования индикатора нужно будет внести на депозит более 500 долларов. Отметим, что в зависимости от внесенной суммы трейдеру будет предоставлен бонус - готовая торговая стратегия.
По материалам: IAFT News
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