Группа Smart Energy в I полугодии увеличила суточное производство углеводородов на 20%

Группа компаний Smart Energy за январь-июнь 2017 года увеличила суточное производство углеводородов на 20% (на 806 баррелей нефтяного эквивалента, boe) - до 4,769 тыс. boe, сообщила пресс-служба группы.

"Компании группы за шесть месяцев текущего года добыли 102,7 млн куб.м. газа и 7,7 тыс. тонн конденсата, а также произвели 1,8 тыс. тонн сжиженного газа марки пропан-бутан автомобильный. За аналогичный период 2016 года показатели составляли: газ - 105,9 млн кубометров, конденсат - 8,5 тыс. тонн, сжиженный газ - 1,9 тыс. тонн (из углеводородов собственной добычи)", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Smart Energy, нарастить среднесуточную добычу удалось, в частности, за счет ввода в эксплуатацию новую скважину в конце июня.

Как сообщалось, "Смарт Энерджи" - управляющая компания в составе группы "Смарт-холдинг", отвечающая за развитие проектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики.

В нефтегазовое направление холдинга входит британская компания с активами в Украине Regal Petroleum, а также газдобывающие компании ЧАО "Укргазвыдобуток" и ООО "Пром-Энерго Продукт".