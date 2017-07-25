ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (СНПО) в конце текущего года планирует отгрузить в адрес АО "АрселорМиттал Темиртау" (Казахстан) партию вакуумных водокольцевых насосов (ВВН) и роторов к ним, сообщает пресс-служба объединения.

В рамках заключенного контракта, стоимость которого не разглашается, будут изготовлены два ВВН2-150м и три ротора к насосам той же модификации.

Оборудование, предназначенное для откачки нерастворимых в воде примесей, будет использовано в рамках реконструкции производственных мощностей заказчика. Его производительность 150 куб. м/мин., в готовом виде вес одного ВВН почти 5 тонн.

В сообщении отмечается, что компании сотрудничают уже много лет.

"В этом году мы уже отправили данному партнеру четыре единицы оборудования типа ВВН2-50М. Сотрудничали и в прошлом году, в частности, был изготовлен ВВН2-300", - цитирует пресс-служба ведущего менеджера управления по продажам Олега Семесенко.

Сумское НПО - один из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.

НПО в 2016 году сократило чистый убыток на 35% к 2015 году - до 1,14 млрд грн, чистый доход снизился на 31,4% - до 1 млрд 165 млн грн.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal и является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана