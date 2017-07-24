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Структура группы "Конкорд Капитал" приобрела интернет-провайдера УНТК
07:53 24.07.2017 |
ООО "Конкорд консалтинг" (Киев), структура группы "Конкорд Капитал", приобрела долю в уставном капитале ООО "Українські новітні телекомунікації" (УНТК, Киев).
Согласно сообщению Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), сделка состоялась в октябре 2016 года. В сообщении отсутствует уточнение, какую именно долю в УНТК приобрело ООО "Конкорд консалтинг". Указывается, что доля обеспечивает обществу превышение 50% голосов в высшем органе управления интернет-провайдера.
УНТК основано в 2005 году.
Согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс" ранее владельцем общества являлось ООО "Компания по управлению активами "Кристалл Эссет Менеджмент" (Киев).
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Конкорд Капитал", основным направлением деятельности УНТК являются предоставление полного спектра телекоммуникационных услуг, в том числе, доступ в сеть интернет, передача данных, цифровое телевидение (технологии IPTV, DVB-C, DVB-S), услуги телефонии (технологии VoIP, SIP, ISDN PRI), видеонаблюдение и многое другое.
УНТК владеет 23 национальными и региональными лицензиями.
В планах УНТК - разработка комплексной унифицированной и масштабируемой системы городского видеонаблюдения, отвечающей требованиям всех структурных подразделений и коммунальных служб.
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