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СК "АСКО-Медсервис" продала 98,85% акций СК "Блакытный полис"
06:58 24.07.2017 |
Страховая компания "АСКО-Медсервис" сократила свой пакет акций в уставном капитале СК "Блакытный полис" (Киев) с 98,853% до 0%.
Согласно официальной информации страховщика, сокращение пакета произошло путем продажи акций.
Как сообщалось СК "Форте Лайф" (Киев) 6 июля сообщила на официальном веб-сайте, что приняла страховой портфель СК "Блакытный полис".
"Принятие страхового портфеля произошло путем подписания договора о передаче страхового портфеля между ПАО "СК "Блакытный полис" и ЧАО "СК "Форте Лайф" с последующей передачей страховых обязательств и соответствующих активов", - говорилось в сообщении.
В нем также отмечалось, что "Форте Лайф" приобретает все права и обязанности по принятым договорам страхования жизни. Условия страхования остаются неизменными, согласно начальным условиям.
СК "Блакытный полис" создана в 2000 году и занимается добровольным страхованием жизни.
СК "АСКО-Медсервис" основана в 1993 году путем реорганизации СК "АСКО-Житомир Лтд.", учредителем которой в марте 1992 года выступила холдинговая компания "АСКО" (Москва, РФ). Приоритетными направлениями деятельности СК являются транспортное и имущественное страхование, страхование гражданско-правовой ответственности автовладельцев и другие обязательные виды страхования.
Уставный капитал страховщика составляет 25,2 млн грн.
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