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"Укрбуд" достроит замороженный столичный ЖК "Академгородок" до конца 2018 г.
13:06 21.07.2017 |
Украинская государственная строительная корпорация "Укрбуд" (Киев) намерена до конца 2018 года завершить строительство недостроенного молодежного жилого комплекса (ЖК) "Академгородок", расположенного на пл.Святошинская, 1, в Святошинском районе столицы.
Согласно сообщению на веб-сайте "Укрбуда" в четверг, корпорация в конце июня 2017 года заключила с местными властями договоры о восстановлении аренды соответствующих земельных участков, а также договор о строительстве многоквартирного ЖК с ООО "Укрбуд Девелопмент", входящим в состав корпорации.
Как отмечается в сообщении, по заказу нового застройщика была проведена государственная строительная экспертиза объекта, которая показала возможность продолжения его строительства.
"В планах "Укрбуда" не только завершение работ по обновленному проекту до конца 2018 года, но и дальнейшее развитие микрорайона, благоустройство окружающей территории, прокладка новых коммунальных сетей и инженерных коммуникаций. В ЖК появятся собственная трансформаторная подстанция, спортивные и детские площадки, будут построены подземные паркинги, автостоянка, а также обустроен сквер", - говорится в сообщении.
В сообщении также уточняется, что для компенсации затрат "Укрбуда" на завершение работ по долгострою, город предоставит застройщику прилегающий к объекту земельный участок для возведения нового ЖК.
Строительство ЖК "Академгородок" началось в 1992 году. Изначально проект финансировался за счет государства, но так и не был закончен. Строительство возобновилось в 2000 году после того, как с приходом новых застройщиков проект трехсекционного дома стал четырехсекционным, однако новые компании также не смогли закончить работы. В результате, первые три секции объекта удалось достроить и сдать в эксплуатацию в апреле 2005 года, после привлечения нового застройщика.
Строительство четвертой секции ЖК началось в 2002 году и неоднократно приостанавливалось. Впоследствии работы были остановлены окончательно из-за нехватки средств у застройщика. Судом была доказана вина гендиректора стройкомпании в злоупотреблении служебным положением и завладении средствами инвесторов, после чего он был приговорен к восьми годам заключения с конфискацией имущества.
По состоянию на текущее время более 120 инвесторов выкупили почти все квартиры в недостроенной четвертой секции ЖК "Академгородок". Сейчас здание представляет собой 18-этажный железобетонный каркас, наполовину заполненный стенами и перегородками.
ООО "Укрбуд Девелопмент" создано в 2004 году и занимается девелопментом и сопровождением проектов госкорпорации "Укрбуд".
В портфеле застройщика 18 жилых комплексов, введенных в эксплуатацию, и 29 - на разных стадиях реализации.
Согласно данным Единого госреестра на 20 июля 2017 года, собственником доли 100% в уставном капитале ООО является "Базерт Девелопмент Елелпи" (Лондон, Англия). Конечным бенефициаром указана Яна Левенец.
Уставный капитал компании составляет 35,23 млн грн.
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