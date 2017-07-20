Национальный банк Украины (НБУ) исключил ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" (Киев, украинская структура PwC) из реестра аудиторских фирм, которые имеют право на проведение аудиторских проверок банков, сообщается на веб-сайте центробанка.

Соответствующее решение приняло правление центробанка в четверг на основании обращения комитета НБУ по вопросам аудита банков.

В сообщении отмечено, что основанием, для принятия соответствующего решения послужило подтверждение ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности ПАО КБ "ПриватБанк" (Киев), в частности, о размере кредитного риска и регулятивного капитала.

"Выводы "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" не отражали реальных рисков работы ПриватБанка, которые послужили причиной признания финучреждения неплатежеспособным, его национализации и существенных расходов государства на капитализацию", - отмечено в сообщении.

Регулятор напоминает, что право НБУ исключать компании из реестра аудиторов банков предусмотрено законами "О Национальном банке Украины" и "О банках и банковской деятельности", а также уточнено в нормативно-правовых актах НБУ.

Помимо этого, практика отстранения регулятором компаний от аудита банков соответствует международному подходу и базируется на 27-м принципе Основных принципов банковского надзора Базельского комитета.

НБУ в 2015-16 годах за нарушения при проведении аудита банков запретил проводить соответствующие аудиторские проверки девяти компаниям. В том числе в августе 2016 года НБУ запретил ООО "БДО" (Киев, украинская структура BDO) проводить аудиторские проверки банков.

В то же время компания продолжает находиться в реестре аудиторских фирм и аудиторских компаний Аудиторской палаты Украины. Соответственно она имеет право и далее проводить аудит небанковских учреждений.