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Информация об агентстве
"Тонис" Макеенко переименовали в "Прямой"
17:30 20.07.2017 |
Информационный телеканал, который запускается на базе телеканала Tonis, будет называться "Прямий".
Об этом стало известно во время презентации канала в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания 20 июля, сообщает Детектор Медиа.
Канал обратился в Нацсовет для переоформления всех его лицензий в связи со сменой собственника, конечного бенефициара, логотипа, программной концепции, адреса студии и т. п.
"В программной концепции увеличивается доля собственного производства, национального продукта, уменьшается доля иностранного продукта. Формат канала определен как инфотеймент, это первое такое определение в лицензиях украинских телеканалов. Генеральный продюсер канала Алексей Семенов заявил, что с командой будет строить украинский CNN или BBC. "Прямий" стартует 24 августа в 6:00 трехдневным телемарафоном ко Дню Независимости", - пишет Детектор Медиа.
Ранее "Украинская правда" писала, что Макеенко собирается приобрести "Тонис" - якобы для окружающих действующего президента Петра Порошенко.
По информации собеседников, куратором этой покупки выступает никто иной, как наиболее доверенный соратник президента Игорь Кононенко.
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