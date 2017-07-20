Процесс корпоратизации Укрзалізниці разблокирован - Балчун

Акции АО Киевский электротехнический завод Транссигнал зачислены на счет в ценных бумагах ПАО Укрзализныця в депозитарном учреждении - в Ощадбанк. Об этом написал в Facebook глава УЗ Войцех Бальчун. По его словам, процесс корпоратизации предприятия разблокирован.

"Сегодня акции АО Киевский электротехнический завод Транссигнал зачислены на счет в ценных бумагах ПАО Укрзализныця в депозитарном учреждении - в АО Ощадбанк. А вчера с Мининфраструктуры подписали акт приема-передачи акций. Таким образом завершена более чем полуторагодовалая эпопея по передаче этих акций в уставный капитал УЗ", - заявил Бальчун.

Он отметил, что Транссигнал - последний из семи акционерных обществ-заводов, акции которых вносятся в уставный капитал УЗ.

"Теперь получили возможность для выпуска акций и завершения корпоратизации общества. Неотложность такого шага неоднократно подчеркивал премьер-министр Владимир Гройсман", - написал Бальчун.