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ЕБРР выделит Укрзализныце $ 150 млн на приобретение вагонов
08:32 21.07.2017 |
Европейский банк реконструкции и развития намерен выделить публичному акционерному обществу Укрзализныця $ 150 млн для приобретения грузовых вагонов общего назначения.
Финансирование будет направлено на закупку универсальных грузовых вагонов общего назначения. Данный кредит будет использован Укрзализныцей для закупки 6,5 тыс. Открытых грузовых вагонов.
Проект рассмотрит совет директоров банка 20 сентября.
Напомним, что в середине июня председатель правления Укрзализныци Войцех Бальчун заявил, что ЕБРР намерен в 3-м квартале объявить тендер на закупку вагонов на сумму $ 150 млн.
ЕБРР привлек компанию Спецвагон Транслизинг в качестве независимого частного оператора для управления вагонным парком в количестве 2,387 тыс. Вагонов, которые были взысканы в качестве залога по кредиту.
ЕБРР намерен увеличить инвестиции в проекты в Украине до € 1 млрд в 2017 году.
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