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"Нибулон" построит еще 10 речных терминалов на реках Украины и 40 судов
07:23 21.07.2017 |
Компания «Нибулон» планирует построить еще минимум 10 речных перегрузочных терминалов для сыпучих грузов на берегах Днепра, Южного Буга и других судоходных рек страны, а также еще 40 несамоходных судов и буксиров для собственного флота.
Об этом заявил генеральный директор предприятия Алексей Вадатурский, передает пресс-служба компании.
В ходе торжественной церемонии запуска терминала в Голой Пристани гендиректор «Нибулона» и глава представительства ЕБРР в Украине Шевка Аджунер подписали кредитное соглашение на $ 90 млн, которые будут направлены на дальнейшее развитие инфраструктуры водных перевозок и грузового судостроения в Украине.
Вместе с кредитным соглашением с ЕИБ на € 74 млн и МФК на $ 100 млн, которые были подписаны в последние полгода, компания получила возможность инвестировать в развитие инфраструктуры агросектора около 7 млрд грн.
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