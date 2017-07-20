Финансовые новости
- |
- 20.07.17
- |
- 09:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
"Укрпочта" получила аккредитацию от платежной системы Mastercard
08:37 20.07.2017 |
Недавно мы сообщали о том, что государственное предприятие «Укрпочта» успешно провело тендер на внедрение услуг карточного процессинга, благодаря чему в отделениях почтового оператора вскоре появятся платежные терминалы для карточных расчетов. Теперь же стало известно, что «Укрпочта» получила аккредитацию от международной платежной системы Mastercard.
В данный момент идет процесс получения «Укрпочтой» статуса эквайера и лицензии от Национального банка на осуществление операций с карточками. После этого почтовый оператор получит возможность установить в отделениях собственные платежные терминалы, что выгоднее использования терминалов банков-партнеров, которым за такие услуги пришлось бы платить комиссионное вознаграждение.
Как утверждают представители почтового оператора, «Укрпочта» уже через несколько дней объявит тендер на закупку 5 тыс. POS-терминалов со стартовой ценой порядка 30-35 млн грн. При этом благодаря экономии, оператор надеется окупить их уже в течение года.
Отметим, что осенью в Верховной Раде планируется рассмотрение законопроекта, который позволит «Укрпочте» расширить перечень финансовых услуг без необходимости получения банковской лицензии. В частности, открывать физическим и юридическим лицам счета для зачисления денег, в т.ч. пенсий, заработной платы, социальной помощи, торговой выручки и т.п.
Отметим, что почти половина пенсионеров Украины - 6 млн человек - получают пенсии через почту, при этом ежегодно национальный оператор почтовой связи доставляет потребителям около 120 млрд грн пенсий. Таким образом, оснащение отделений «Укрпочты» платежными терминалами должно дать серьезный толчок для развития безналичных расчетов в регионах Украины.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Валютчикам не удалось серьезно раскачать курс доллара на межбанке 19 июля
|Максим Нефьодов: Через пять лет мы, конечно, не станем Польшей
|Президент-арбитр. Зачем Яценюк намекает на свои президентские амбиции
|Тошнотворный ужин Трампа с Путиным. Почему это выгодно Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Укрпочта" получила аккредитацию от платежной системы Mastercard
|АМКУ готовит решение в рамках расследования относительно Ostchem Фирташа
|Брокер ХМ провел Форекс семинар в Италии
|МХП увеличил экспорт куриного мяса в полтора раза
|Кабинет Министров решил создать государственный концерн "Арсенал - современные космические системы".
|Кабмин решил создать госконцерн "Зирка-Технологии"
Это интересно
|В Samsung Pay появилась поддержка PayPal
|32-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A стоит около $160
|«Нано-квартиры» – последняя тенденция рынка в перенаселенном Гонконге
|Американцы испытали лазерную пушку в Персидском заливе
|Крупнейший в мире алмаз Lesedi la Rona могут распилить для продажи
|Disney создаст отель, где посетители будут ощущать себя на корабле из «Звёздных войн»
|Популярность биткоина как средства оплаты реальных товаров падает