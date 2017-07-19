Брокер ХМ провел Форекс семинар в Италии

Брокер ХМ продолжает активно работать над повышением уровня знаний трейдеров Форекс по всему миру. Это лето компания начала с поездки в Италию, где провела обучающие семинары по торговле на валютном рынке.

Так, 24.06.17 специалисты ХМ посетили Неаполь, а 15.07.17 - Катанию. Информацию в рамках семинаров презентовал профессиональный трейдер и преподаватель Лоренцо Сентио. Участники этих мероприятий узнали о самых актуальных элементах торговли, используемых в online-инвестировании.

Помимо этого, преподавателем было акцентировано внимание на особенностях рыночных трендов и движении цены активов. Узнали трейдеры и о стратегиях, с помощью которых можно управлять рисками. Также Лоренцо поведал участникам Форекс-семинаров о методике теханализа и способах применения этих методов на практике.

Специалисты брокера ХМ поделились с трейдерами своими планами приехать снова в Италию и провести новый семинар в Бергамо.

По материалам: IAFT News