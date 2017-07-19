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Кабмин решил создать госконцерн "Зирка-Технологии"
13:32 19.07.2017 |
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
В указанный концерн вошли государственные предприятия "Харьковский завод электроаппаратуры", "Научно-исследовательский концерн "Союз", "Днепрокосмос", государственное научно-исследовательское предприятие "Украинский технологический центр оптического приборостроения" и ОАО "Приборостроительный завод "Сокол".
Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров продлил освобождение предприятий космической отрасли от уплаты земельного налога за земельные участки производственного назначения до 1 января 2023 года.
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