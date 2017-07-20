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АМКУ готовит решение в рамках расследования относительно Ostchem Фирташа
07:39 20.07.2017 |
Антимонопольный комитет готовит решение в рамках расследования действий предприятий группы Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа.
Об этом говорится в сообщении АМКУ.
Как отмечается, по результатам расследования действия ОАО "Ривнеазот", Северодонецкий "Азот", ООО "НФ ТрейдингУкраина" были квалифицированы как нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением путем установления таких цен реализации товара, которые невозможно было бы установить в условиях существования конкуренции.
"На основании собранных материалов дела комитетом было подготовлено представление о предварительных выводах, которое 20 марта было отправлено ответчикам по делу для внесения ими своих замечаний и возражений выводам АМКУ", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, сейчас готовится проект решения по делу, с учетом полученных от участников дела комментариев и возражений, который в ближайшее время будет вынесен на заседание АМКУ.
Законодательство предусматривает штраф в размере до 10% дохода для субъектов, злоупотребляющих доминирующим положением на рынке.
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