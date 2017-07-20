АМКУ готовит решение в рамках расследования относительно Ostchem Фирташа

Антимонопольный комитет готовит решение в рамках расследования действий предприятий группы Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

Как отмечается, по результатам расследования действия ОАО "Ривнеазот", Северодонецкий "Азот", ООО "НФ ТрейдингУкраина" были квалифицированы как нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением путем установления таких цен реализации товара, которые невозможно было бы установить в условиях существования конкуренции.

"На основании собранных материалов дела комитетом было подготовлено представление о предварительных выводах, которое 20 марта было отправлено ответчикам по делу для внесения ими своих замечаний и возражений выводам АМКУ", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, сейчас готовится проект решения по делу, с учетом полученных от участников дела комментариев и возражений, который в ближайшее время будет вынесен на заседание АМКУ.

Законодательство предусматривает штраф в размере до 10% дохода для субъектов, злоупотребляющих доминирующим положением на рынке.