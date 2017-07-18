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ДТЭК Ахметова впервые продает уголь на бирже
17:57 18.07.2017 |
"ДТЭК Трейдинг" впервые выставил 1,45 миллиона тонн угля газовой группы на электронные биржевые торги на площадке "Украинской энергетической биржи".
Об этом сообщается на сайте биржи.
Стартовая цена лота - 2 580 гривен/тонна (с НДС).
Весь выставляемый ресурс разбит на 29 лотов по 50 тыс. тонн. Согласно условиям торгов, отгрузка будет осуществлена железнодорожным транспортом в период с 24 июля по 30 сентября. Условия поставки - железнодорожные станции вблизи угледобывающих активов ДТЭК.
Общая стартовая стоимость выставляемой продукции - 3,741 млрд гривен.
Для сравнения с мировыми ценами, стартовая тонны угля ДТЭК в долларах по текущему курсу без НДС составляет 91,5 долларов/тонна (2 375 гривен/тонна). При этом с апреля рекомендована Министерством энергетики и угольной промышленности цена газового угля госшахт составляет 2 000 гривен/тонна (без НДС).
В апреле текущего года АМКУ предоставил трем генерирующим компаниям энергохолдинга ДТЭК обязательные к рассмотрению рекомендации до конца года закупить на конкурентных условиях порядка 2 млн тонн угольной продукции (не менее 10% от потребности генерации в угле за май-декабрь 2016 года).
В портфель активов ДТЭК в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции входят 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18 ГВт; 6 предприятий по дистрибуции электроэнергии. Сегмент альтернативной энергетики представляет 1 ВЭС установленной мощностью 200 МВт.
Доказанные запасы природного газа на 3 месторождениях составляют 26 млрд куб. м.
ДТЭК управляет энергетическими активами System Capital Management. 100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.
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