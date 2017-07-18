ДТЭК Ахметова впервые продает уголь на бирже

"ДТЭК Трейдинг" впервые выставил 1,45 миллиона тонн угля газовой группы на электронные биржевые торги на площадке "Украинской энергетической биржи".

Об этом сообщается на сайте биржи.

Стартовая цена лота - 2 580 гривен/тонна (с НДС).

Весь выставляемый ресурс разбит на 29 лотов по 50 тыс. тонн. Согласно условиям торгов, отгрузка будет осуществлена железнодорожным транспортом в период с 24 июля по 30 сентября. Условия поставки - железнодорожные станции вблизи угледобывающих активов ДТЭК.

Общая стартовая стоимость выставляемой продукции - 3,741 млрд гривен.

Для сравнения с мировыми ценами, стартовая тонны угля ДТЭК в долларах по текущему курсу без НДС составляет 91,5 долларов/тонна (2 375 гривен/тонна). При этом с апреля рекомендована Министерством энергетики и угольной промышленности цена газового угля госшахт составляет 2 000 гривен/тонна (без НДС).

В апреле текущего года АМКУ предоставил трем генерирующим компаниям энергохолдинга ДТЭК обязательные к рассмотрению рекомендации до конца года закупить на конкурентных условиях порядка 2 млн тонн угольной продукции (не менее 10% от потребности генерации в угле за май-декабрь 2016 года).

В портфель активов ДТЭК в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции входят 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18 ГВт; 6 предприятий по дистрибуции электроэнергии. Сегмент альтернативной энергетики представляет 1 ВЭС установленной мощностью 200 МВт.

Доказанные запасы природного газа на 3 месторождениях составляют 26 млрд куб. м.

ДТЭК управляет энергетическими активами System Capital Management. 100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.