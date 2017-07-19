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"Альфа-Форекс" приглашает на вебинар по управлению капиталом
15:11 18.07.2017 |
Сегодня брокер «Альфа-Форекс» проведет вебинар на важную для трейдеров тематику, касающуюся управления капиталом и риск-менеджмента. Специалисты компании приглашают всех желающих принять участие в этом онлайн-семинаре.
В рамках Форекс-вебинара трейдеры узнают о том, как применять технику управления капиталом, как определить минимальный депозит для работы с разными активами, а также по каким параметрам оценивать стратегии. Помимо этого, специалисты «Альфа-Форекс» поведают участникам онлайн-семинара о самых распространенных ошибках, которые допускают трейдеры по причине психологии.
Зарегистрироваться для участия в вебинаре Форекс можно уже сейчас на сайте брокера. Также команда «Альфа-Форекс» призывает трейдеров перед началом торговли ознакомиться с важной информацией в разделе «Уведомление о рисках», что позволит избежать нежелательных потерь капитала. Все свои вопросы о сотрудничестве и трейдинге можно задать специалистам брокера по телефону или электронной почте.
По материалам: IAFT News
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