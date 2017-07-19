МХП увеличил экспорт куриного мяса в полтора раза

ПРОИЗВОДСТВО КУРЯТИНЫ И СВЯЗАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Во втором квартале 2017 года объемы производства курятины МХП возросли на 2% до 145 820 тонн (для сравнения, второй квартал 2016 года - 142 591 тонна), а за первое полугодие 2017 объемы производства остались относительно стабильными и составили 287 694 тонн (первое полугодие 2016: 286 342 тонны).

Курятина Q2 2017 Q2 2016 % H1 2017 H1 2016 % Объем продаж третьим лицам, тонн: 157 245 141 097 11% 283 972 248 426 14% Внутренний рынок 85 912 86 646 -1% 160 930 163 163 -1% Экспорт 71 332 54 451 31% 123 042 85 263 44%

В результате роста экспортных продаж, вызванного сокращением запасов и ростом % в общих продажах, на протяжении 2 кв. 2017г., объем продаж курятины третьим лицам увеличился до 157 245 тонн, что на 11% выше показателя 2 кв.2016г. и на 24% выше чем в 1кв. 2017г. За 1 полугодие 2017г. продажи третьим лицам составили 283 972 тонн курятины, что на 14% больше чем в 1 полугодии 2016г. Из-за высокого спроса на международном рынке, запасы курятины МХП уменьшились в 1 полугодии 2017 г. на 11 000 тонн, в то время как в тот же период прошлого года их количество возросло более чем на 20 000 тонн.

Примечание: в приведенном весе, объем производства курятины во 2 кв. 2017 года составил 146 935 тонн (2 кв. 2016г.: 142 395 тонн) с ростом в 3% и в 1 полугодии 2017 года - 288 815 тонн (1 полугодие 2016 года: 285 590 тонн) с ростом в 1%; продажи курятины третьим лицам во 2 кв. 2017 года составили 157 049 тонн (2 кв. 2016 года: 140 660 тонн) с ростом в 12% и в 1 полугодии 2017 года - 285 302 тонн (1 полугодие 2016 года: 246 710 тонн) с ростом в 16%.





Экспортные продажи курятины

Основным двигателем общего роста продажи курятины был экспорт. Во 2 кв. 2017г. объем экспорта курятины составил 71 332 тонны, что на 31% больше чем во 2 кв.2016 г. В 1 половине 2017г. экспорт курятины вырос на 44% по сравнению с 1 половиной 2016 и достиг 123 042 тонн. МХП продолжает следовать стратегии географической диверсификации, а также оптимизации ассортимента товара, направляя основные объемы экспорта курятины в страны Ближнего Востока и Северной Африки, ЕС и Африки. Общие объемы экспорта курятины в 1 половине 2017г. составили около 43% против 34% в 1 половине 2016г.

Перерабатывающие заводы в Нидерландах и Словакии, а также дистрибуционный центр в ОАЭ работали в соответствии с бизнес-планами, согласно нашим ожиданиям.

Цены на курятину

Курятина Q2 2017 Q2 2016 % H1 2017 H1 2016 % Цена за кг, без НДС 32,92 27,37 20% 32,35 27,42 18%

* Средний официальный валютный курс на 2 кв. 2017 грн./долл. США - 26.55 и на 2 кв. 2016 грн./долл. США - 25.27

Средний официальный валютный курс на 1 полугодие 2017 грн./долл. США - 26.75 и на 1 полугодие 2016 грн./долл. США - 25.52

Во 2 кв. 2017г. средняя цена на курятину (как в Украине, так и на экспорт) составила 32,92 грн. за кг натурального веса без НДС, и выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и на 4% по сравнению с 1кв. 2017г. Средняя цена на курятину в 1 полугодии 2017г. составляла 32,35 грн., что на 18% выше, чем в 1 полугодии 2016г. Рост цены год к году вызван в основном ростом экспортной цены в результате оптимизации продуктового микса, следуя экспортной стратегии Компании, а также ростом цен на внутреннем рынке.

В долл. США средняя цена на курятину МХП во 2кв. 2017г. выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и в 1 полугодии 2017 г. - на 13% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Во 2 кв. 2017 г. цены на курятину МХП на внутреннем рынке в грн. возросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и в 1 полугодии 2017 г. - на 14% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в основном вызван ростом цены, который начался во втором полугодии 2016 г. Цены на экспорт возросли на 23% (2 кв.2017г.) и на 19% (1 полугодие 2017г) по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года, в основном, в результате оптимизации продуктового микса МХП на экспорт, а также географической диверсификации и небольших восходящих трендов в цене на международном рынке товаров.

Примечание: в приведенном весе средняя цена на курятину в 2 кв. 2017 года выросла на 21% по сравнению с предыдущим годом. Цены на курятину МХП на внутреннем рынке выросли на 18% по сравнению с предыдущим годом, а на экспорт - на 23% по сравнению с предыдущим годом. В первом полугодии 2017 года средняя цена на курятину выросла на 17% по сравнению с предыдущим годом. Цены на курятину МХП на внутреннем рынке выросли на 15% по сравнению с предыдущим годом, а на экспорт - на 17% по сравнению с предыдущим годом.

Растительное масло

Объем продаж, тонны Q22017 Q2 2016 % H1 2017 H1 2016 % Подсолнечное масло 84 880 81 690 4% 167 015 164 430 2% Соевое масло 6 520 5 640 16% 14 300 14 030 2%





Во 2 кв. 2017г. продажи подсолнечного масла МХП увеличились на 2% до 84 880 тонн по сравнению со 2 кв. 2016г. - 81 690 тонн. В 1 полугодии 2017г. экспорт подсолнечного масла составил 167 015 тонн, что на 2% выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Во 2 кв. 2017 г. экспорт соевого масла составил 6 520 тонн, на 16% выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а общая цифра за 1 полугодие 2017 г. - 14 300 тонн, на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Также МХП продает соевый шрот третьим лицам.

Компания рассматривает экспорт растительных масел как один из "естественных методов хеджирования" для накопления дополнительных валютных поступлений и защиты от нестабильности национальной валюты.

РАСТЕНИЕВОДСТВО

В 2017г. в сфере растениеводства МХП планирует собрать урожай с 360,000 гектаров земли.

Компания начала уборку озимых культур - рапса, ячменя и пшеницы. С 14% земель уже собран урожай, в соответствии с ожиданиями Компании и принимая во внимание погодные условия.

Яровые культуры (кукуруза, соя и подсолнечник) - в хорошем состоянии.





ДРУГАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Продукты мясопереработки Q2 2017 Q2 2016 % H1 2017 H1 2016 % Объемы продаж, тонны 8 990 8 410 7% 17 250 15 380 12% Цена за 1 кг, без НДС 46,24 41,50 11% 45,31 41,20 10%

Во 2 кв. 2017г. объемы продаж колбас и готовой мясной продукции увеличился на 7% до 8 990 тонн по сравнению со 2 кв.2016г. - 8 410 тонн. В первой половине 2017 г. объем продаж колбас и готовой мясной продукции увеличился на 12% до 17 250 тонн по сравнению с 1 половиной 2016 - 15 380 тонн, в результате продления стратегии продвижения продукта и рекламной кампании как ассортимента продукции, так и бренда.

Средняя цена на колбасы и готовую мясную продукцию во 2 кв. 2017г. выросла на 11% до 46,24 грн. за 1 кг без НДС. В 1 половине 2017 г. средняя цена выросла на 10% до 45,31 грн. за 1 кг без НДС.