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МХП увеличил экспорт куриного мяса в полтора раза
15:27 19.07.2017 |
ПРОИЗВОДСТВО КУРЯТИНЫ И СВЯЗАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Во втором квартале 2017 года объемы производства курятины МХП возросли на 2% до 145 820 тонн (для сравнения, второй квартал 2016 года - 142 591 тонна), а за первое полугодие 2017 объемы производства остались относительно стабильными и составили 287 694 тонн (первое полугодие 2016: 286 342 тонны).
|
Курятина
|
Q2 2017
|
Q2 2016
|
%
|
H1 2017
|
H1 2016
|
%
|
Объем продаж третьим лицам, тонн:
|
157 245
|
141 097
|
11%
|
283 972
|
248 426
|
14%
|
Внутренний рынок
|
85 912
|
86 646
|
-1%
|
160 930
|
163 163
|
-1%
|
Экспорт
|
71 332
|
54 451
|
31%
|
123 042
|
85 263
|
44%
В результате роста экспортных продаж, вызванного сокращением запасов и ростом % в общих продажах, на протяжении 2 кв. 2017г., объем продаж курятины третьим лицам увеличился до 157 245 тонн, что на 11% выше показателя 2 кв.2016г. и на 24% выше чем в 1кв. 2017г. За 1 полугодие 2017г. продажи третьим лицам составили 283 972 тонн курятины, что на 14% больше чем в 1 полугодии 2016г. Из-за высокого спроса на международном рынке, запасы курятины МХП уменьшились в 1 полугодии 2017 г. на 11 000 тонн, в то время как в тот же период прошлого года их количество возросло более чем на 20 000 тонн.
|
Примечание: в приведенном весе, объем производства курятины во 2 кв. 2017 года составил 146 935 тонн (2 кв. 2016г.: 142 395 тонн) с ростом в 3% и в 1 полугодии 2017 года - 288 815 тонн (1 полугодие 2016 года: 285 590 тонн) с ростом в 1%; продажи курятины третьим лицам во 2 кв. 2017 года составили 157 049 тонн (2 кв. 2016 года: 140 660 тонн) с ростом в 12% и в 1 полугодии 2017 года - 285 302 тонн (1 полугодие 2016 года: 246 710 тонн) с ростом в 16%.
Экспортные продажи курятины
Основным двигателем общего роста продажи курятины был экспорт. Во 2 кв. 2017г. объем экспорта курятины составил 71 332 тонны, что на 31% больше чем во 2 кв.2016 г. В 1 половине 2017г. экспорт курятины вырос на 44% по сравнению с 1 половиной 2016 и достиг 123 042 тонн. МХП продолжает следовать стратегии географической диверсификации, а также оптимизации ассортимента товара, направляя основные объемы экспорта курятины в страны Ближнего Востока и Северной Африки, ЕС и Африки. Общие объемы экспорта курятины в 1 половине 2017г. составили около 43% против 34% в 1 половине 2016г.
Перерабатывающие заводы в Нидерландах и Словакии, а также дистрибуционный центр в ОАЭ работали в соответствии с бизнес-планами, согласно нашим ожиданиям.
Цены на курятину
|
Курятина
|
Q2 2017
|
Q2 2016
|
%
|
H1 2017
|
H1 2016
|
%
|
Цена за кг, без НДС
|
32,92
|
27,37
|
20%
|
32,35
|
27,42
|
18%
* Средний официальный валютный курс на 2 кв. 2017 грн./долл. США - 26.55 и на 2 кв. 2016 грн./долл. США - 25.27
Средний официальный валютный курс на 1 полугодие 2017 грн./долл. США - 26.75 и на 1 полугодие 2016 грн./долл. США - 25.52
Во 2 кв. 2017г. средняя цена на курятину (как в Украине, так и на экспорт) составила 32,92 грн. за кг натурального веса без НДС, и выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и на 4% по сравнению с 1кв. 2017г. Средняя цена на курятину в 1 полугодии 2017г. составляла 32,35 грн., что на 18% выше, чем в 1 полугодии 2016г. Рост цены год к году вызван в основном ростом экспортной цены в результате оптимизации продуктового микса, следуя экспортной стратегии Компании, а также ростом цен на внутреннем рынке.
В долл. США средняя цена на курятину МХП во 2кв. 2017г. выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и в 1 полугодии 2017 г. - на 13% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Во 2 кв. 2017 г. цены на курятину МХП на внутреннем рынке в грн. возросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и в 1 полугодии 2017 г. - на 14% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в основном вызван ростом цены, который начался во втором полугодии 2016 г. Цены на экспорт возросли на 23% (2 кв.2017г.) и на 19% (1 полугодие 2017г) по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года, в основном, в результате оптимизации продуктового микса МХП на экспорт, а также географической диверсификации и небольших восходящих трендов в цене на международном рынке товаров.
|
Примечание: в приведенном весе средняя цена на курятину в 2 кв. 2017 года выросла на 21% по сравнению с предыдущим годом. Цены на курятину МХП на внутреннем рынке выросли на 18% по сравнению с предыдущим годом, а на экспорт - на 23% по сравнению с предыдущим годом. В первом полугодии 2017 года средняя цена на курятину выросла на 17% по сравнению с предыдущим годом. Цены на курятину МХП на внутреннем рынке выросли на 15% по сравнению с предыдущим годом, а на экспорт - на 17% по сравнению с предыдущим годом.
Растительное масло
|
Объем продаж, тонны
|
Q22017
|
Q2 2016
|
%
|
H1 2017
|
H1 2016
|
%
|
Подсолнечное масло
|
84 880
|
81 690
|
4%
|
167 015
|
164 430
|
2%
|
Соевое масло
|
6 520
|
5 640
|
16%
|
14 300
|
14 030
|
2%
Во 2 кв. 2017г. продажи подсолнечного масла МХП увеличились на 2% до 84 880 тонн по сравнению со 2 кв. 2016г. - 81 690 тонн. В 1 полугодии 2017г. экспорт подсолнечного масла составил 167 015 тонн, что на 2% выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Во 2 кв. 2017 г. экспорт соевого масла составил 6 520 тонн, на 16% выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а общая цифра за 1 полугодие 2017 г. - 14 300 тонн, на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Также МХП продает соевый шрот третьим лицам.
Компания рассматривает экспорт растительных масел как один из "естественных методов хеджирования" для накопления дополнительных валютных поступлений и защиты от нестабильности национальной валюты.
РАСТЕНИЕВОДСТВО
В 2017г. в сфере растениеводства МХП планирует собрать урожай с 360,000 гектаров земли.
Компания начала уборку озимых культур - рапса, ячменя и пшеницы. С 14% земель уже собран урожай, в соответствии с ожиданиями Компании и принимая во внимание погодные условия.
Яровые культуры (кукуруза, соя и подсолнечник) - в хорошем состоянии.
ДРУГАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
Продукты мясопереработки
|
Q2 2017
|
Q2 2016
|
%
|
H1 2017
|
H1 2016
|
%
|
Объемы продаж, тонны
|
8 990
|
8 410
|
7%
|
17 250
|
15 380
|
12%
|
Цена за 1 кг, без НДС
|
46,24
|
41,50
|
11%
|
45,31
|
41,20
|
10%
Во 2 кв. 2017г. объемы продаж колбас и готовой мясной продукции увеличился на 7% до 8 990 тонн по сравнению со 2 кв.2016г. - 8 410 тонн. В первой половине 2017 г. объем продаж колбас и готовой мясной продукции увеличился на 12% до 17 250 тонн по сравнению с 1 половиной 2016 - 15 380 тонн, в результате продления стратегии продвижения продукта и рекламной кампании как ассортимента продукции, так и бренда.
Средняя цена на колбасы и готовую мясную продукцию во 2 кв. 2017г. выросла на 11% до 46,24 грн. за 1 кг без НДС. В 1 половине 2017 г. средняя цена выросла на 10% до 45,31 грн. за 1 кг без НДС.
|
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