Об этом сообщил глава правления ПАО «Укрзализныця» Войцех Балчун на своей странице в Facebook.

«В перспективе, учитывая имеющийся подвижной состав, и за счет приобретения дополнительных межрегиональных двухсистемных электропоездов, планируем соединить скоростным железнодорожным сообщением областной промышленный центр Днепр с черноморским побережьем, городом Одессой. Это особенно актуально для перевозки пассажиров в период летних отпусков», – отметил Балчун.

Однако конкретных сроков руководитель Укрзализныци не назвал.

Что касается Львова, то его, по словам Балчуна, можно соединить скоростным движением с Одессой за счет уже имеющихся ресурсов.

«В планах – за счет удлинения существующего маршрута Киев-Львов в Одессу и Киев-Одесса до Львова по треугольнику Киев-Львов-Одесса-Киев соединить город Льва с Одессой», – отметил глава правления.



