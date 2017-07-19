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Команда "Укрпочты" была обновлена на 95%, - Смелянский
08:00 18.07.2017 |
Руководитель государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта" Игорь Смелянский заявил, что за время его пребывания на должности команда "Укрпочты" была обновлена на 95%. Об этом он сказал в интервью изданию "Голос Украины".
"Удалось выполнить... построить профессиональную команду (обновили ее на 95%), в значительной мере преодолеть коррупцию на самом высоком уровне (в закупках, строительстве, распространении газет), обновить продуктовый ряд компании по почтовым и розничным услугам, запустить новые продукты", - говорится в сообщении.
Кроме того, по его словам, была разработана стратегия развития компании на следующие 5 лет.
Кроме того, Смелянский рассказал о состоянии инфраструктуры предприятия.
"Состояние инфраструктуры оказалось гораздо хуже, чем я ожидал. На балансе было 3600 авто, а фактически ездило 2500. 1100 - это просто металлолом. Из 11,5 тысяч офисов компьютеризировано лишь 20%, возраст 65% компьютеров - более 10 лет", - подчеркнул глава ГП. Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
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