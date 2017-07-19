Руководитель государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта" Игорь Смелянский заявил, что за время его пребывания на должности команда "Укрпочты" была обновлена ​​на 95%. Об этом он сказал в интервью изданию "Голос Украины".

"Удалось выполнить... построить профессиональную команду (обновили ее на 95%), в значительной мере преодолеть коррупцию на самом высоком уровне (в закупках, строительстве, распространении газет), обновить продуктовый ряд компании по почтовым и розничным услугам, запустить новые продукты", - говорится в сообщении.

Кроме того, по его словам, была разработана стратегия развития компании на следующие 5 лет.

Кроме того, Смелянский рассказал о состоянии инфраструктуры предприятия.

"Состояние инфраструктуры оказалось гораздо хуже, чем я ожидал. На балансе было 3600 авто, а фактически ездило 2500. 1100 - это просто металлолом. Из 11,5 тысяч офисов компьютеризировано лишь 20%, возраст 65% компьютеров - более 10 лет", - подчеркнул глава ГП. Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.