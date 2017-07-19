Корпорация "Богдан Моторс" завершила работы по подготовке к серийному производству газового автобуса Богдан А22115.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Мощности завода позволяют изготавливать до 2200 таких автобусов в год.

Богдан А22115 работает на метане, уровень его выбросов в атмосферу - минимальный по сравнению с дизельными двигателями, отметили в компании.

Богдан А22115 - городской автобус с низкой площадкой и габаритной длиной 8,21 м. Для нужд пассажиров на инвалидных колясках установлен трап для заезда, а в передней части автобуса оборудованы специальные места для людей с ограниченными возможностями.

Общая пассажировместимость "Богдана А22115" составляет 56 человек, из них - 18 мест для сидения.

Завершающие работы по производству автобуса были проведены совместно со специалистами индийской компании Ashok Leyland.

Совладельцем "Богдан Моторс" ранее был Петр Порошенко, а теперь компания принадлежит его бизнес-партнеру Олегу Гладковскому (Свинарчуку), первому заместителю секретаря СНБОУ.

Как сообщалось, Порошенко расстался со своей долей в "Богдане" в 2009 году. Его пакет перешел Гладковскому в обмен на долг в 100 млн долларов и миноритарную долю Гладковского в корпорации Roshen. Поводом для сделки стали финансовые проблемы "Богдана" во время кризиса 2009 года.

По словам Гладковского, он контролирует 100% корпорации "Богдан".

Напомним, "Богдан" стал крупнейшим поставщиком автобусов и троллейбусов в Украине после Революции Достоинства.