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"Богдан" запускает серийное производство автобуса с газовым двигателем
12:16 18.07.2017 |
Корпорация "Богдан Моторс" завершила работы по подготовке к серийному производству газового автобуса Богдан А22115.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Мощности завода позволяют изготавливать до 2200 таких автобусов в год.
Богдан А22115 работает на метане, уровень его выбросов в атмосферу - минимальный по сравнению с дизельными двигателями, отметили в компании.
Богдан А22115 - городской автобус с низкой площадкой и габаритной длиной 8,21 м. Для нужд пассажиров на инвалидных колясках установлен трап для заезда, а в передней части автобуса оборудованы специальные места для людей с ограниченными возможностями.
Общая пассажировместимость "Богдана А22115" составляет 56 человек, из них - 18 мест для сидения.
Завершающие работы по производству автобуса были проведены совместно со специалистами индийской компании Ashok Leyland.
Совладельцем "Богдан Моторс" ранее был Петр Порошенко, а теперь компания принадлежит его бизнес-партнеру Олегу Гладковскому (Свинарчуку), первому заместителю секретаря СНБОУ.
Как сообщалось, Порошенко расстался со своей долей в "Богдане" в 2009 году. Его пакет перешел Гладковскому в обмен на долг в 100 млн долларов и миноритарную долю Гладковского в корпорации Roshen. Поводом для сделки стали финансовые проблемы "Богдана" во время кризиса 2009 года.
По словам Гладковского, он контролирует 100% корпорации "Богдан".
Напомним, "Богдан" стал крупнейшим поставщиком автобусов и троллейбусов в Украине после Революции Достоинства.
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