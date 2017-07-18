Лучшим брокером бинарного рынка в очередной раз стала компания Verum Option

Для бинарного сегмента финансового рынка летний сезон начался стабильностью. Последний отчетный период продемонстрировал устойчивый рост показателей, где брокеры вывели свои продукты на новый качественный уровень, а число заинтересованных трейдеров вновь увеличилось.

Как и прежде, среди бинарных брокеров продолжается активная борьба за лидерство, что подтвердили аналитические данные самого большого сообщества трейдеров - МОФТ.

Первое место рейтинга бинарных опционов МОФТ и звание лидера рынка продолжает удерживать Verum Option. Ранее аналитики отмечали, что такие результаты компании удается достигать благодаря колоссальному отрыву от конкурентов за счет стабильно высокого торгового прироста. На сегодняшний день ситуация в Verum Option, а также динамика ее показателей остаются позитивными.

Следом разместилась компания OlympTrade. Она продолжает удерживаться на второй ступени рейтинга за счет активности своих клиентов, которая увеличила торговый прирост OlympTrade на 50 процентов.

IQOption закрывает ТОП-3 рейтинга. Несмотря на зафиксированный торговый прирост, брокеру пока не удалось вернуть свои обороты на тот максимальный уровень, благодаря которому два месяца назад он был намного ближе к вершине рейтинга МОФТ.

Перешагнуть пять ступеней и разместиться на четвертом месте удалось компании FINMAX. Она впервые за последние три месяца продемонстрировала активную позицию, увеличила свои торговые обороты и вернулась в первую пятерку самых востребованных брокеров бинарного рынка.

В свою очередь, компания Binomo была смещена на одну ступеньку вниз за счет давления более сильного соперника сверху. Напомним, что последние три месяца подряд Binomo удерживалась на 4-м месте рейтинга, но в июне ее обороты упали и компания сдала свои позиции.

Шестую ступень удалось завоевать компании 24option, которая несколько месяцев назад вообще выбыла за пределы ТОП-10 бинарного рейтинга из-за затяжного снижения торговых объемов. На сегодняшний день мы видим рост показателей в 24option, но о стабильности брокера говорить еще рано.

Последняя четверка участников рейтинга бинарных опционов МОФТ смогла удержаться в десятке лучших, но продемонстрировала полное отсутствие сопротивления.

Так, компания Grand Capital спустилась с 5-й ступени на 7-ю, потеряв при этом две позиции. Основной причиной снижения послужил общий торговый спад в компании.

Binarium, также с минусом в две ступеньки, получила 8-е место рейтинга вместо ранее занимаемого 6-го. В отличие от своего соседа сверху, компания прибавила в оборотах, но этот прирост оказался неконкурентоспособным.

То же самое произошло и в InstaForex, которая по итогам июня получила всего лишь 9-ю позицию. Ранее компании удавалось удерживаться в районе экватора бинарного рейтинга, но повышенная активность остальных его участников не оставила InstaForex шансов на достижение былых результатов.

А закрывает ТОП-10 июньского рейтинга Corsa Capital. Компания хоть и потеряла две позиции, но ее торговые показатели немного выросли.

Это говорит о ежемесячном ужесточении конкуренции, в рамках которой бинарные брокеры стремятся к увеличению объемов, клиентских показателей и торговой активности. Многим удается достичь поставленных целей, но по итогам последнего отчетного периода видно, что не всегда этого достаточно для роста в рейтинге. Именно поэтому МОФТ рекомендует брокерам использовать новые маркетинговые стратегии, а также методы привлечения активных инвесторов.

Рейтинг брокеров бинарных опционов был составлен на основе анализа торговли самого большого сообщества трейдеров в Мире - МОФТ.

По материалам: IAFT News

