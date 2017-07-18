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НБУ зарегистрировал банковскую группу "Сич"
15:43 17.07.2017 |
Национальный банк зарегистрировал банковскую группу банка "Сич".
Об этом говорится в сообщение НБУ, передают Українські Новини.
В банковскую группу банка "Сич" вошли компания по управлению активами "Магистр", банк "Сич" и негосударственный пенсионный фонд "Европейский выбор".
Контролерами группы являются Валерий Раздорожный и Олег Баланда.
Решение о регистрации было принято 14 июля.
Как сообщали Українські Новини, крупнейшим акционером банка "Сич" является бывший глава московского представительства НАК "Нефтегаз Украины" и бывший председатель набсовета "Еврогазбанка" Виталий Раздорожный (48,33%).
36,7% акций принадлежит Олегу Баланде, 9,2% акций - члену набсовета Андрею Мельнику.
По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 53-е место (1,003 млрд гривен) среди 90 действующих банков.
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