Финансовые новости
- |
- 18.07.17
- |
- 02:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
"Нафтогаз" намерен заключить новые рамочные договора с Trafigura и Vattenfall
15:37 17.07.2017 |
НАК "Нафтогаз Украины" намерен заключить новые рамочные договора о поставке и приеме природного газа с компаниями Trafigura Trading (Europe) Sarl и Vattenfall Energy Trading GmbH (Германия).
Как сообщает компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, наблюдательный совет НАК уже согласовал подписание таких договоров.
Ориентировочная стоимость рамочного договора с Trafigura - 100,9 млрд грн, с Vattenfall - 105,9 млрд грн. Эти цифра равна совокупной стоимости всех индивидуальных договоров, которые могут подписываться к рамочному соглашению.
Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Мощный бизнес. Кто и как зарабатывает на останках святых
|Гройсман предлагает превратить аэропорт в Гостомеле в базу для лоу-костов, включая Ryanair
|МВФ снова смягчил условия финансирования Украины. Кроме пенсионной реформы
|На рынке жилой недвижимости Украины наблюдается переизбыток строящегося жилья
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Лучшим брокером бинарного рынка в очередной раз стала компания Verum Option
|НБУ зарегистрировал банковскую группу "Сич"
|"Нафтогаз" намерен заключить новые рамочные договора с Trafigura и Vattenfall
|"Укргаздобыча" заказала у хорватской компании работы по бурению на 792 млн гривен
|"Укргазвыдобування" в I полугодии увеличило переработку сырья на 2,7%
Компания также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 18 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.
|ФГВФЛ выставит на продажу облигации "Фоззи-Фуд"
|"Укрнафтобуриння" в первом полугодии увеличило добычу газа на 65%
Это интересно
|Samsung «случайно» показала Galaxy Note8
|Hyundai i30 стал фастбеком
|Vertu находится на грани банкротства и готовится закрыть свой завод
|Хакеры украли репутацию у бизнесмена
|Кто зарабатывает миллиарды на Big Data?
|Компания Nuviz объявила о начале поставок проекционного дисплея для мотоциклистов
|Фальшивое приложение Tor атакует пользователей «Темной паутины»